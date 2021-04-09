Скидки до 50 процентов и другие выгодные предложения на Рамазан от İrşad

Наконец вы можете воспользоваться единственной за 11 месяцев кампанией от İrşad. В рамках акции, посвященной приходу месяца Рамазан, с 10 до 18апреля можно приобрести бытовую технику без первоначального взноса и в рассрочку на 18месяцев, чтобы украсить свой стол изобилием съестного во время ифтар, приготовить вкусные блюда или сохранить их свежими. Кроме того, для приятного времяпрепровождения с семьей İrşad предлагает телевизоры с широким экраном и ноутбуки на 24 месяца.

Вместе с тем при покупке товара наличными или картой вы также можете воспользоваться скидкой до 50% во всех магазинах İrşad. Кампания действует во всех магазинах İrşad, расположенных по всей стране.

В то же время, воспользовавшись шансом İrşad, можно приобрести современные модели смартфонов Samsung A52 и Redmi Note 10. Те, кто приобретет продукцию известных брендов LG, Fakir и Tefal, получат подарки. Воспользоваться всеми этими и другими кампаниями, а также отслеживать новости можно на официальном сайте İrşad (www.irshad.az) и в социальных сетях.