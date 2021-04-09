«Сабах» принимал «Сабаил». Игра закончилась со счетом 0:0. Команды остались на своих позициях. «Сабаил» по-прежнему на 6-м месте, «Сабах» - на 7-м.

В первом матче тура вторая команда чемпионата «Нефтчи» играла в Габале против местного одноименного клуба. Встреча завершилась вничью 2:2.

Все голы были забиты во втором тайме. На 54-й минуте Джеймс Аденийи вывел «Габалу» вперед. Мирабдулла Аббасов на 62-й минуте восстановил равновесие, но уже спустя пять минут гол Юргена Годжи сделал счет 2:1 в пользу хозяев. Последний мяч в матче был забит на 71-й минуте – Эмин Махмудов реализовал пенальти. Далее, несмотря на попытки «Нефтчи» вырвать победу, счет так и не изменился.

Это уже второй матч «Нефтчи» без побед. В прошлом туре команда Самира Абасова проиграла 0:2 «Сумгаиту». На этот раз бакинцы сыграли вничью, которая хоть и выводит их в лидеры по дополнительным показателям, но потеря двух важных очков может привести к тому, что отрыв «Карабаха» составит 3 очка. Завтра агдамцы примут «Сумгаит».

Возвращаясь же к «Нефтчи», стоит сказать, что это был второй матч звездного японца Кейсуке Хонды в чемпионате Азербайджана. На этот раз он вышел в стартовом составе, но опять не смог записать в свой актив первую победу в нашей Премьер-лиге.

Сегодня также состоится игра «Сабах» - «Сабаил», а завтра – «Зиря» - «Кешля».

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 43 очка (22 матча)

2. «Карабах» - 43 (21)

3. «Зиря» - 31 (21)

4. «Сумгаит» - 29 (21)

5. «Габала» - 24 (22)

6. «Сабаил» - 19 (21)

7. «Сабах» - 19 (21)

8. «Кешля» - 18 (21).