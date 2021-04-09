В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции, было выявлено проведение в ресторане "Чинар" свадебной церемонии, сопровождавшейся нарушением санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Как сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, было установлено, что несмотря на предварительное предупреждение, сделанное владельцу объекта Рашаду Баширову, он организовал свадебную церемонию с массовым участием гостей.

Полицейские приняли соответствующие законные меры в отношении организаторов и участников церемонии, обслуживающего персонала, материалы в отношении владельца ресторана Р. Баширова направлены в суд для дачи правовой оценки.