В Саудовской Аравии за госизмену казнили группу солдат

Власти Саудовской Аравии объявили в субботу о приведении смертного приговора в отношении трех солдат национальной армии, сообщает издание Arab News.

Как сообщается, казненные солдаты Мохаммед бин Ахмед бин Яхья Акам, Шахер бин Иса бин Касим Хаккави и Хамуд бин Ибрагим бин Али Хазми, сотрудничали с иностранным государством против королевства и его военных интересов.

Государственное информационное агентство Саудовской Аравии (SPA) не уточняет, какому врагу они помогали.

Казнь состоялась после того, как солдаты были осуждены судом и издан соответствующий королевский приказ.