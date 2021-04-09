Названа дата похорон принца Филиппа

Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля, сообщил в субботу Букингемский дворец.

В сообщении сказано, что церемония похорон будет транслироваться по телевидению, публика допущена не будет.

Национальный траур в Великобритании продлится до похорон принца, траур королевской семьи — две недели.

По воле усопшего гроб с его телом не будет выставлен для прощания. Кроме того, похороны будут носить королевский, а не государственный статус — на церемонию соберутся лишь представители королевской фамилии.

Принц Филипп скончался в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет. Свои соболезнования супруге принца королеве Елизавете II выразили мировые лидеры.