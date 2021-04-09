Армянский чиновник угрожает убийством российскому генералу в Карабахе

Заместитель главы административного района Аван в Ереване Нерсес Погосян пригрозил смертью командующему российским миротворческим контингентом в Карабах ском регионе Азербайджана генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову. Об этом сообщили армянские СМИ.

Согласно информации, на своей странице в Facebook Нерес Погосян, обращаясь к генералу Мурадову, написал: «Мурадов, Мурадов обычный фальсификатор. Роб, ты будешь отвечать за то, что игрался жизнью моего солдата, подохнешь как скорпион».

Напомним, что два дня назад в Армении возник ажиотаж в связи с возвращением в Ереван «военнопленных». В аэропорту армянской столицы даже собралось большое количество людей, чтобы встретить их.