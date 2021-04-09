Боксера приговорили к 17 годам тюрьмы

Бывший боксер-профессионал бельгиец Фарид Хакими признан виновным за серию незаконных вторжений в дома. Об этом сообщает The Brussel Times.

Преступления Хакими совершал в составе банды в период с 2015 по 2017 годы. Хакими, которого считают лидером группировки, приговорили к 17 годам тюрьмы. Всего перед судом предстали 18 человек. Хакими — не единственная знаменитость, обвиненная по данному делу. Также 30-месячный условный срок за участие в одном эпизоде получил телеведущий Стефани Пауелс.

«Я наделал глупостей, и это привело к серьезным последствиям», — прокомментировал вердикт Хакими. Он добавил, что осознает свою вину.

Хакими провел последний поединок в 2017 году. На его счету 11 побед при двух поражениях. В 2016 году он уступил британцу Тому Фаррелу в поединке за титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) International.