Эрдоган поддержал стремление Украины вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказались за членство Украины в НАТО по результатам встречи в Стамбуле, передает ТАСС.

«Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время план действий относительно членства», — говорится в совместной декларации лидеров двух стран.

В тексте документа также говорится о том, чтобы подтвердить поддержку регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.