Джонсон объяснил, почему не пойдет на похороны принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, вместо этого он уступит одно из 30 мест члену семьи, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

Отпевание и похороны герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония прощания состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек из-за пандемии коронавируса. Похороны не будут государственными и пройдут в военном стиле, как того хотел сам принц Филипп.

"Из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, только 30 человек могут присутствовать на похоронах... Премьер-министр хочет действовать полностью в соответствии с тем, что лучше всего для королевской семьи, и поэтому не будет присутствовать на похоронах в субботу, чтобы это могли сделать как можно больше членов семьи", - говорится в заявлении.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни.