Украина впервые применила турецкий беспилотник в Донбассе

Украина впервые применила турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar ТВ2, который находится на вооружении украинской армии, над зоной силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, пишет «Лента.ру».

Он подчеркнул, что полет проводился «пока с целью наблюдения». Парламентарий также отметил, что БПЛА хорошо показали себя во время турецкой операции «Весенний щит» против армии Асада в 2020 году.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что беспилотник заметили еще накануне, 9 апреля. По данным издания, его видели в районе Краматорска на Донецком направлении.