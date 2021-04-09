Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет

Отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет, об этом пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института, Швеция.

Эксперты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в пьющей группе участников исследования. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.