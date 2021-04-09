Трамп назвал победителя президентских выборов в 2024 году

Бывший лидер США Дональд Трамп назвал победителя на президентских выборах в 2024 году, заявив, что им будет кандидат от республиканцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заготовленный текст выступления Трампа.

«Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над палатой и вернем сенат», — говорится в тексте заявления бывшего президента.

Трамп также заявил, что намерен поддерживать республиканцев, претендующих на места в Конгрессе.