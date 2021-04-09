В Киргизии начались выборы в местные органы власти

В Киргизии стартовали выборы местных органов власти одновременно с референдумом о введении поправок в конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Киргизии.

«В течение сегодняшнего дня на территории страны с 8 часов утра до 20 часов вечера будут работать 2 483 избирательных участка», — сообщили в ЦИК.

Также 48 избирательных участков откроются в воскресенье, 11 апреля, в 28 странах мира. Большая часть из них — в России.

Киргизский ЦИК отмечает, что референдум о поправках будет считаться состоявшимся при участии более 30% из 3,6 млн внесенных в списки избирателей граждан.