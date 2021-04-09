В Европарламенте призвали к ужесточению санкций против России

Европа и США должны ужесточить санкции против России. С таким заявлением в интервью медиагруппе Funke выступил Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии – ведущей фракции Европарламента, передает РИА Новости.

Как утверждает политик, предполагаемое перемещение войск к границе Украины является испытанием для Запада.

По словам главы Европейской народной партии, санкции следует ужесточить в случае эскалации ситуации на востоке Украины. В частности, Вебер предложил прибегнуть к масштабному замораживанию счетов российских бизнесменов, а также отключить Россию от платежной системы SWIFT.