Президент Таджикистана заявил, что восхищен Манижей

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о своем восхищении певицей Манижей, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021».

«Я восхищен этой девушкой, ее талантом, она удивила многих. Манижа озадачила многих. Многие не смогли смириться с тем, что таджичка едет на Евровидение от России. Хвала ей за то, что не скрывает, что она таджичка и заявляет о том, что она таджичка. А сейчас она гражданка России», — сказал глава государства на встрече с жителями города Исфара на севере Таджикистана. Видеозапись выступления Рахмона была показана в эфире государственного телеканала «Точикистон» и доступна на YouTube.

Местное агентство «Азия-Плюс» отмечает, что президент Таджикистана стал первым представителем руководства страны, выразившим отношение к спорам в России вокруг выдвижения на «Евровидение» певицы Манижи Сангин, рожденной в Таджикистане.

Манижа получила известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.