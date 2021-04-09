Чрезвычайное происшествие на ядерном объекте в Иране

Инцидент, связанный с распределением электроэнергии, произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди сообщил о том, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего.

Подробности не сообщаются.