Минобороны показало руины села Ашагы Рефединли видео
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Ашагы Рефединли Физулинского района.
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Ашагы Рефединли Физулинского района.
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