Украинский военный погиб в Донбассе

В Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

Согласно сообщению, за минувшие сутки ополченцы «десять раз нарушили режим прекращения огня, из которых девять обстрелов по позициям украинских защитников и один пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения».

«Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Еще один военнослужащий был ранен, его госпитализировали, говорится в сообщении.