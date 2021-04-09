Икрам Нур, автор haqqin.az 10:50

Главным итогом непрямых американо-иранских переговоров на минувшей неделе стало заявление о том, что будет еще одно заседание. Следующая встреча намечена на 14 апреля. Быть оптимистом в ирано-американских отношениях приятно и выгодно. Любое событие можно подавать как «позитивный сигнал», забивая этими «сигналами» новостную ленту неограниченно долгое время. А там уж как пойдёт – «или ишак сдохнет, или шах преставится», что-то да случится.

Итак, 6 апреля в Вене состоялось первое в 2021 году очное заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). По его итогам двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить 7 и 8 апреля конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД. Все сообщения об этом событии отмечали «прогресс и содержали сдержанный оптимизм». Правда, не содержали никакой конкретики о том, на чём же все это основывается. Более того, из отдельных заявлений официальных лиц следует, что всё не так безоблачно, как нам пытаются это представить. Так, представитель Государственного департамента США отметил, что Вашингтон не готов снять все санкции с Ирана даже при возвращении к СВПД. А также что переговоры вообще могут зайти в тупик, если Тегеран ожидает отмены всех санкций, введенных после 2017 года. В ходе переговоров иранцы твёрдо стояли на своем: «снимите санкции», на внесения дополнительных положений в договор – ядерная программа Ирана и так далее – Тегеран не пойдёт. Причем американцы, по мнению иранской стороны, санкции должны снять первыми, а потом уже можно и диалог начинать.

Как написал в своем твиттере Джавад Зариф, «логический путь к полному соблюдению СВПД» должен, по мнению иранских дипломатов, выглядеть следующим образом: ✓ США ПЕРВЫМИ возвращаются к соблюдению договора как зачинщики кризиса. ✓ После этого Иран немедленно возвращается к своим обязательствам после быстрой проверки со стороны МАГАТЭ. ✓ ВСЕ санкции Трампа должны быть отменены, поскольку они были направлены против СВПД, делать исключения для каких-то отдельных санкций нельзя. В ответ Штаты внезапно заявили, что готовы снять все ограничения, «не касающиеся ядерного соглашения». Хотя и оставят те, что касаются нарушений прав человека, вмешательства в американские выборы и поддержке Ираном группировок, признанных Штатами террористическими. Что окончательно запутывает ситуацию, поскольку тогда вообще непонятно, о снятии каких санкций идёт речь в качестве «жеста доброй воли» со стороны Белого дома.