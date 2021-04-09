Президент Киргизии заявил о праве граждан выбирать форму правления

Гражданам Киргизии впервые в истории страны дали право выбрать форму правления, заявил президент республики Садыр Жапаров в ходе обращения к нации. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что в стране назрела необходимость изменения конституции. «Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чистая совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее», — добавил глава республики.

По его мнению, главное условие «демократического обновления» в Киргизии — свободное волеизъявление народа на выборах. «Справедливые выборы в свою очередь станут основой мира и стабильности в стране», — подчеркнул Жапаров.