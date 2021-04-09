В Чаде начались президентские выборы

Президентские выборы начались в воскресенье в Республике Чад, по всей стране открылись избирательные участки. Как передает ТАСС, об этом сообщила радиостанция Dja FM, вещающая из столицы Нджамены.

Голосование проходит в спокойной обстановке. 9 апреля министерство внутренних дел Чада объявило о раскрытии заговора с целью покушения на политиков и нападений на избирателей, несколько человек арестованы, отмечает радиостанция.

В борьбе за президентский пост участвуют семь кандидатов, включая действующего главу государства Идрисса Деби Итно, который находится у власти уже более 30 лет. На заключительном митинге своей избирательной кампании в Нджамене 68-летний глава государства призвал граждан страны проявить активность в день голосования.

"Проснитесь пораньше в воскресенье и идите массово голосовать", - заявил он. Идрисс Деби Итно также призвал всех думать о будущем. "Никто не должен терять надежды, в первую очередь молодые люди, - подчеркнул президент. - Мы будем работать вместе в интересах Чада".