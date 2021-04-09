Ветеран азербайджанского футбола скончался от коронавируса

Скончался ветеран азербайджанского футбола Физули Джавадов. Об этом журналистам сообщил председатель Союза ветеранов футбола Огтай Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, Джавадов умер от коронавируса в возрасте 71 года. Похороны состоятся сегодня в 11:00 в загородном доме покойного в поселке Мардакян города Баку, передает Репорт. Он будет похоронен на кладбище в поселке Бина.

Следует отметить, что Физули Джавадов большую часть футбольной карьеры провел в «Нефтчи», с 1972 по 1978 год он носил «черно-белую» форму. Джавадов также играл за нахчыванский «Араз», российский ОИК (Ростов) и латвийскую «Даугаву». Покойный футболист — отец бывшего нападающего сборной Азербайджана Вагифа Джавадова, брат ветерана футболиста Искендера Джавадова.