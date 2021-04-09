650 новых больных коронавирусом в Армении

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 202 817. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.

Отметим, что суточный прирост составил 650.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 735 человек (+15 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 952 (новых случаев за минувшие сутки не зарегистрировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 181 963. На лечении находятся 16 167 человек. Общее количество проведенных тестов – 902 716.