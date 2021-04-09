Мальта готова платить каждому своему туристу до 200 евро

Стремясь возродить свою туристическую отрасль и опередить конкурентов, Мальта планирует предложить иностранным гостям до 200 евро (238,10 долларов США) каждому, если они останутся на средиземноморском острове как минимум на три дня этим летом, передает Reuters.

Министр туризма Мальты Клейтон Бартоло объявил об этой схеме в пятницу, заявив, что с учетом того, что большинство коронавирусных ограничений, как ожидается, будут сняты к 1 июня, туристы, бронирующие билеты на летний отпуск непосредственно через местные отели, получат деньги.

Данные Всемирного совета по туризму и путешествиям показывают, что туристическая индустрия составляет более 27% экономики Мальты.

Страна привлекла более 2,7 млн. иностранных туристов в 2019 году, но цифры снизились более чем на 80% с момента обнаружения коронавируса в марте 2020 года.

Бартоло сказал, что туристы, забронировавшие номера в пятизвездочных отелях, получат от Мальтийского управления по туризму 100 евро, что в общей сложности составит 200 евро.