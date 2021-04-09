Индия и Япония создают союз против Китая Наш комментарий
Правительства Японии и Индии ведут переговоры об организации встречи в формате «2+2» в конце апреля. Основная тема, которая будет там обсуждаться, - активизация Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также реализация концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Минувшая неделя была ознаменована новым витком эскалации в японо-китайских отношениях. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И призвал Китай рассмотреть вопросы прав человека в Синьцзяне и ситуацию в Гонконге, а также прекратить вторжения в японские воды возле островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.
На следующий же день (6 апреля) в японском парламенте была создана группа для разработки закона, который позволит Токио вводить санкции за нарушения прав человека. В ответ глава МИД КНР Ван И предостерег Японию от санкций против Китая в связи с ситуацией в Синьцзяне и Гонконге, призвав не следовать за странами, настроенными против Китая.
Примечательно, что ранее Токио избегал открытой критики Пекина в отношении его внутренних дел и никогда не поддерживал применение санкций за нарушение прав человека, чем вызывал недовольство со стороны западных стран.
Сейчас всё изменилось. Готовится поездка премьер-министра Ёсихидэ Суги в Вашингтон - первый визит иностранного лидера с тех пор, как Байден вступил в должность, и японская сторона готова подтвердить, что «враг моего друга и стратегического партнёра – мой враг».
Вообще вся концепция Индо-Тихоокеанского региона, которую усиленно продвигает администрация Байдена, – сугубо антикитайское изобретение, единственной целью которого является сдерживание Пекина, причем младшими партнерами Вашингтона, такими как Япония, Индия и Австралия.
И в переводе с политического на человеческий «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» означает регион, где влияние Китая будет сведено к минимуму, а его торговые коммуникации на море будут находиться под контролем. Нет, что вы, не на случай возможного конфликта – Индия, Япония и Австралия исключительно за мир. А так, на всякий случай, мало ли…
Токио уже неоднократно после избрания Байдена выражал желание укрепить военный альянс с США. Причем это желание подтверждается вполне конкретными шагами. Военный бюджет Японии на 2021 год стал самым большим в истории страны – 5,4 триллиона иен (приблизительно 51,5 миллиарда долл.).
Наблюдатели вполне обоснованно делают вывод, что «страна ускоряет темпы своего превращения в крупную военную державу. Упор будет сделан на развитие новых высокотехнологичных направлений, прежде всего в области электронной войны. Усиление Японией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объясняется военными аналитиками прежде всего угрозой со стороны Китая».
На сегодняшний день японские вооруженные силы входят в двадцатку самых сильных армий мира. Их численность около 247 тыс. чел. На вооружении 1 004 единицы бронетехники, 1 480 самолетов. В составе флота 4 вертолётоносца: два – типа «Идзумо» и два – типа «Хюга». Причем «Идзумо» могут быть использованы для размещения на них американских истребителей пятого поколения F-35.
Ещё в 2015 году парламент принял закон, расширивший полномочия Сил самообороны. Военнослужащим позволили участвовать в боевых действиях за рубежом для защиты дружественных стран, даже если Япония не подвергается нападению.
Интересное мнение по этому поводу высказал российский эксперт, доктор военных наук и специалист в области военной политологии Константин Сивков: «Японский военно-морской флот – это действительно достаточно серьезная сила. Если сопоставить его с нынешним состоянием российского Тихоокеанского флота, то при определенных условиях, например, при поддержке США, Япония могла бы вести успешные боевые действия против России. Однако, если Япония будет действовать самостоятельно, шансов на успех у нее нет»
Все в точку. Альянс с США в противостоянии с Китаем имеет шансы на успех, а потому над Индо-Тихоокеанским регионом сгущаются тучи и всё сильнее слышны порывы «божественного ветра» - сплава индийского национализма и японского милитаризма под эгидой США для «сдерживания», как это деликатно называется, Пекина или кого-то ещё, кто не согласен с политикой Вашингтона и его «младших», но крайне зубастых партнёров.