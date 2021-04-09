Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 13:04

Правительства Японии и Индии ведут переговоры об организации встречи в формате «2+2» в конце апреля. Основная тема, которая будет там обсуждаться, - активизация Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также реализация концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Минувшая неделя была ознаменована новым витком эскалации в японо-китайских отношениях. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И призвал Китай рассмотреть вопросы прав человека в Синьцзяне и ситуацию в Гонконге, а также прекратить вторжения в японские воды возле островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

На следующий же день (6 апреля) в японском парламенте была создана группа для разработки закона, который позволит Токио вводить санкции за нарушения прав человека. В ответ глава МИД КНР Ван И предостерег Японию от санкций против Китая в связи с ситуацией в Синьцзяне и Гонконге, призвав не следовать за странами, настроенными против Китая. Примечательно, что ранее Токио избегал открытой критики Пекина в отношении его внутренних дел и никогда не поддерживал применение санкций за нарушение прав человека, чем вызывал недовольство со стороны западных стран. Сейчас всё изменилось. Готовится поездка премьер-министра Ёсихидэ Суги в Вашингтон - первый визит иностранного лидера с тех пор, как Байден вступил в должность, и японская сторона готова подтвердить, что «враг моего друга и стратегического партнёра – мой враг». Вообще вся концепция Индо-Тихоокеанского региона, которую усиленно продвигает администрация Байдена, – сугубо антикитайское изобретение, единственной целью которого является сдерживание Пекина, причем младшими партнерами Вашингтона, такими как Япония, Индия и Австралия. И в переводе с политического на человеческий «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» означает регион, где влияние Китая будет сведено к минимуму, а его торговые коммуникации на море будут находиться под контролем. Нет, что вы, не на случай возможного конфликта – Индия, Япония и Австралия исключительно за мир. А так, на всякий случай, мало ли…

Токио уже неоднократно после избрания Байдена выражал желание укрепить военный альянс с США. Причем это желание подтверждается вполне конкретными шагами. Военный бюджет Японии на 2021 год стал самым большим в истории страны – 5,4 триллиона иен (приблизительно 51,5 миллиарда долл.). Наблюдатели вполне обоснованно делают вывод, что «страна ускоряет темпы своего превращения в крупную военную державу. Упор будет сделан на развитие новых высокотехнологичных направлений, прежде всего в области электронной войны. Усиление Японией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объясняется военными аналитиками прежде всего угрозой со стороны Китая». На сегодняшний день японские вооруженные силы входят в двадцатку самых сильных армий мира. Их численность около 247 тыс. чел. На вооружении 1 004 единицы бронетехники, 1 480 самолетов. В составе флота 4 вертолётоносца: два – типа «Идзумо» и два – типа «Хюга». Причем «Идзумо» могут быть использованы для размещения на них американских истребителей пятого поколения F-35.