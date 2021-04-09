Очередной прорыв турецкой науки

Турция успешно испытала гибридный двигатель для ракеты, которая будет задействована в миссии на Луну. Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

"Продолжается наша подготовка к жесткой посадке, первой фазе лунной миссии в рамках национальной космической программы. Успешно испытаны двигательная установка ракеты FireSonda (SORS) и ракетного двигателя RocketHibrit", - написал министр на своей странице в Twitter.