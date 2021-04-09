Коронакризис ударил и по платежному балансу Азербайджана наш комментарий
Общий дефицит платежного баланса Азербайджана в 2020 году составил 1 млрд 987,7 млн долларов. Если учесть, что по итогам 2019 года сложился профицит этого показателя в 5 142,9 млн долларов, то легко заметить утерю за год более 7 млрд долларов. Для Азербайджана, скажем откровенно, это весьма существенный спад. Как же сложился столь высокий дефицит и сможем ли мы выйти вновь в плюсовую зону?
На вопрос, случаен ли дефицит платежного баланса, можно сразу ответить – нет, он складывался в течение всего прошедшего года. Уже по итогам I квартала прошлого года он составлял 1 млрд 343,5 млн долларов. Правда, по итогам I полугодия общий дефицит платежного баланса снизился до 957,5 млн долларов, что позволило некоторым экспертам сделать оптимистические прогнозы. Но продолжавшиеся весь год масштабные ограничения, наложенные пандемией коронавируса, ударили практически по всем сферам экономики страны.
И если пандемия наложила свой отпечаток на всю глобальную экономику, то у нас к ней добавилась под конец года и 44-дневная Отечественная война. Но даже с учетом этого дополнительного фактора азербайджанская экономика в прошлом году пострадала меньше, чем многие даже самые развитые страны. Такая устойчивость экономики дает основания считать, что Азербайджан и потери восстановит раньше многих стран мира. А основания для такого прогноза действительно веские.
Так, дефицит счета текущих операций, являющегося основным показателем платежного баланса, в 2020 году составил 227,6 млн долларов против профицита в 598,2 млн долларов в первом полугодии и профицита в 4 364,9 млн долларов – по итогам 2019 года. При этом спад за первое полугодие составил 5,1 раза, а во втором полугодии – 3,6 раза. То есть темпы спада снизились за полгода почти в 1,5 раза. Причем, нынешний спад вызван в основном дефицитом во внешнеторговом балансе в размере 2 511,6 млн долларов, который снизился в 3,4 раза. Но глобальная экономика восстанавливается, растут цены на нефть и нынешний профицит в 2,51 млрд долларов уже в первом квартале текущего года может сильно возрасти.
Убедиться в этом не трудно. Профицит по нефтегазовому сектору за 2020 год составил 5,1 млрд. Этот показатель упал в 2,3 раза, так как средняя цена на нефть составила 41 доллар за баррель, а с начала этого года стоимость нефти поднялась и превышает сегодня 60 долларов за баррель. Намного меньший спад наблюдается в ненефтяном секторе – 25,4%, но именно здесь мы видим дефицит на сумму 5,3 млрд долларов. Именно за счет нефтяного сектора в основном и достигнут профицит в 2,5 млрд долларов во внешнеторговом обороте по итогам года. И именно в связи со спадом нефтяных цен этот профицит в основном упал в 3,4 раза.
Это легко увидеть из такого соотношения. В структуре экспорта, объем которого составил 12,6 млрд долларов (спад на 36,6%), нефтегазовый экспорт составил 10,8 млрд долларов (спад на 40%). Надо отметить заслуги правительства, сумевшего при сложной ситуации на глобальном рынке добиться более-менее приемлемого баланса экспортно-импортных операций. Объем импорта в целом удалось снизить на 36,6% - до 10,1 млрд долларов. Правда, это более чем в три раза меньше спада экспорта. Но, видимо, трудно обойтись без импорта потребительских и прочих товаров.
Большой дефицит образовался и в сфере услуг, которая традиционно пляшет у нас с минусовым знаком. Общая стоимость услуг в системе экономических отношений с иностранными государствами в 2020 году составила 8 млрд долларов, из которых 5,4 млрд долларов - стоимость услуг нерезидентов резидентам страны, а 2,6 млрд долларов - услуги резидентов Азербайджана резидентам зарубежных стран. В результате дефицит баланса услуг увеличился на 8,6% и составил 2,8 млрд долларов. Высок и дефицит баланса услуг нефтегазового сектора - 2,4 млрд долларов при росте на 31,4%. В ненефтяном секторе дефицит спал на 45,4% - до 0,4 млрд долларов. В сфере туристических услуг импорт (411,7 млн долларов) также превысил экспорт (304,2 млн долларов), дефицит составил 107,5 млн долларов. Число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 4,8 раза, а число иностранных граждан, приезжающих в страну, - в 4 раза.
Вывод (репатриация) капитала из Азербайджана в прошлом году также увеличился и составил 4 млрд 472,2 млн долларов, против 3 млрд 222,1 млн долларов годом ранее. Видимо, на этот рост в миллиард с лишним и обратили внимание оппозиционно настроенные эксперты, но получили на днях исчерпывающий ответ Центробанка и Госкомтаможни. В то же время денежные переводы в прошлом году выросли на 17,1%, в том числе за рубеж - на 29,1%, положительное сальдо по переводам составило 537,5 млн долларов.
На 5,9% выросли и прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана. В прошлом году их объем составил 4 млрд 527,7 млн долларов против 4 млрд 275,2 млн долларов в 2019 году. Но и этот объем почти полностью, а именно на 86,6%, поглотил нефтегазовый сектор. Тогда как в 2019 году на долю этого сектора пришлось 78,3% общих прямых иностранных инвестиций. Одновременно в 2020 году в 2,9 раза снизился объем прямых инвестиций, осуществленных азербайджанскими компаниями за рубежом, который составил 825,3 млн долларов.
Вот такая пестрая картина наблюдается в платежном балансе Азербайджана по итогам 2020 года. В целом она, конечно, радовать не может ввиду своей дефицитности. Последний фактор, видимо и вызывает периодически разговоры о возможной девальвации маната. Ведь в 2015 году даже при профицитном платежном балансе Центробанк пошел на девальвацию только потому, что резко упали цены на нефть и обвалились нацвалюты наших основных партнеров. Но в прошлом году правительству удалось выдержать все вызовы сразу – и обвал нефтяных цен, и дефицитный платежный баланс, и пандемию, и Вторую Карабахскую войну, и обвал нацвалют стран-партеров. А вместе все это не оставляет сомнения – недалек день, когда восстановятся экономика Азербайджана, освобожденные от оккупации земли, а платежный баланс вновь перейдет из дефицитной зоны в профицитную.