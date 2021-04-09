Мамед Эфендиев 14:19

Общий дефицит платежного баланса Азербайджана в 2020 году составил 1 млрд 987,7 млн долларов. Если учесть, что по итогам 2019 года сложился профицит этого показателя в 5 142,9 млн долларов, то легко заметить утерю за год более 7 млрд долларов. Для Азербайджана, скажем откровенно, это весьма существенный спад. Как же сложился столь высокий дефицит и сможем ли мы выйти вновь в плюсовую зону? На вопрос, случаен ли дефицит платежного баланса, можно сразу ответить – нет, он складывался в течение всего прошедшего года. Уже по итогам I квартала прошлого года он составлял 1 млрд 343,5 млн долларов. Правда, по итогам I полугодия общий дефицит платежного баланса снизился до 957,5 млн долларов, что позволило некоторым экспертам сделать оптимистические прогнозы. Но продолжавшиеся весь год масштабные ограничения, наложенные пандемией коронавируса, ударили практически по всем сферам экономики страны.

И если пандемия наложила свой отпечаток на всю глобальную экономику, то у нас к ней добавилась под конец года и 44-дневная Отечественная война. Но даже с учетом этого дополнительного фактора азербайджанская экономика в прошлом году пострадала меньше, чем многие даже самые развитые страны. Такая устойчивость экономики дает основания считать, что Азербайджан и потери восстановит раньше многих стран мира. А основания для такого прогноза действительно веские. Так, дефицит счета текущих операций, являющегося основным показателем платежного баланса, в 2020 году составил 227,6 млн долларов против профицита в 598,2 млн долларов в первом полугодии и профицита в 4 364,9 млн долларов – по итогам 2019 года. При этом спад за первое полугодие составил 5,1 раза, а во втором полугодии – 3,6 раза. То есть темпы спада снизились за полгода почти в 1,5 раза. Причем, нынешний спад вызван в основном дефицитом во внешнеторговом балансе в размере 2 511,6 млн долларов, который снизился в 3,4 раза. Но глобальная экономика восстанавливается, растут цены на нефть и нынешний профицит в 2,51 млрд долларов уже в первом квартале текущего года может сильно возрасти. Убедиться в этом не трудно. Профицит по нефтегазовому сектору за 2020 год составил 5,1 млрд. Этот показатель упал в 2,3 раза, так как средняя цена на нефть составила 41 доллар за баррель, а с начала этого года стоимость нефти поднялась и превышает сегодня 60 долларов за баррель. Намного меньший спад наблюдается в ненефтяном секторе – 25,4%, но именно здесь мы видим дефицит на сумму 5,3 млрд долларов. Именно за счет нефтяного сектора в основном и достигнут профицит в 2,5 млрд долларов во внешнеторговом обороте по итогам года. И именно в связи со спадом нефтяных цен этот профицит в основном упал в 3,4 раза. Это легко увидеть из такого соотношения. В структуре экспорта, объем которого составил 12,6 млрд долларов (спад на 36,6%), нефтегазовый экспорт составил 10,8 млрд долларов (спад на 40%). Надо отметить заслуги правительства, сумевшего при сложной ситуации на глобальном рынке добиться более-менее приемлемого баланса экспортно-импортных операций. Объем импорта в целом удалось снизить на 36,6% - до 10,1 млрд долларов. Правда, это более чем в три раза меньше спада экспорта. Но, видимо, трудно обойтись без импорта потребительских и прочих товаров.