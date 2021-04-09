Занятная математика по фиктивной инвалидности Наш комментарий
Оценка инвалидности в Азербайджане всегда являлась слабым звеном социальной сферы, так как находится на стыке двух ведомств – Минздрава и Минтруда. Правда, в последнее время Министерство труда и социальной защиты населения добилось перелома и в этом вопросе благодаря масштабным реформам и внедрению передовых методов работы. Но пересуды, хотя и утихли значительно, остаются.
Может, какие-то недостатки и остаются, но в целом для такого утверждения нет основания, сказали haqqin.az в Минтруда. И главная причина заключается в том, что в этом процессе ныне полностью исключен контакт между гражданином и чиновником. Оценку инвалидности здесь определяют на основании информаций, включенных органами здравоохранения в е-систему посредством электронной инфраструктуры – подсистемы «Инвалидность». Министерство считает важной задачей информирование населения в этом вопросе и называет важные его моменты.
Одной из целей проводимых в социальной сфере коренных реформ является обеспечение полной прозрачности при оценке инвалидности, недопустимость назначения инвалидности без основания, выявление и ликвидация фальшивых назначений. В условиях Азербайджана все это приобретает особую актуальность. И вот почему.
Хотя численность инвалидов в Азербайджане в настоящее время составляет 6% населения, в пенсионной системе этот показатель намного больше – 30%. Между тем анализ международной практики показывает, что этот показатель значительно превышает индикаторы в других странах, где он колеблется в пределах 12%-20%. Но с учетом уровня развития страны у нас не может быть вдвое больше инвалидов, чем в других странах. Это лишь яркое проявление того, как долгие годы у нас злоупотребляли вопросом инвалидности, фиктивными путями оформлялась инвалидность с целью получения определенного дохода без всякого на то права.
За последние годы в стране выявлено и отменено более 7000 фиктивных назначений инвалидности. В результате предотвращены незаконные расходы 30 млн манатов бюджетных средств в год, а на долгосрочный период на основе актуарных расчетов получается и вовсе астрономическая сумма - 735 млн манатов. В течение этого времени наблюдается также снижение на 16 тыс количества пенсионных дел лиц с инвалидностью по причине истечения их срока и реабилитации.
Все это привело к экономии в год 71 млн манатов, а в долгосрочном периоде – 1,5 млн манатов. Анализ показывает, что большая часть отменных пенсионных дел по инвалидности составляют те из них, где предусмотрена пенсия более 1 тыс манатов. Занятная математика, не правда ли? Обычному гражданину при оформлении 200-300-манатной пенсии эти же органы так и старались «скосить» как можно больше денег. Но пенсионеры-тысячники у них почему-то подозрения не вызывали. Впору прямо советский ОБХСС на помощь звать.
Но Минтруда не до шуток. Оно решило всю эту головоломку само. И направило сэкономленные в результате отмены фиктивных назначений инвалидности средства как раз на увеличение социальных выплат (в том числе пособий и пенсий) чувствительным группам населения, в том числе лицам, имеющим инвалидность. А это как раз и есть проявление социальной справедливости, служащее усилению социальной защиты лиц с инвалидностью, имеющих на это полное право.