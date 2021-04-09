Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:45

Оценка инвалидности в Азербайджане всегда являлась слабым звеном социальной сферы, так как находится на стыке двух ведомств – Минздрава и Минтруда. Правда, в последнее время Министерство труда и социальной защиты населения добилось перелома и в этом вопросе благодаря масштабным реформам и внедрению передовых методов работы. Но пересуды, хотя и утихли значительно, остаются. Может, какие-то недостатки и остаются, но в целом для такого утверждения нет основания, сказали haqqin.az в Минтруда. И главная причина заключается в том, что в этом процессе ныне полностью исключен контакт между гражданином и чиновником. Оценку инвалидности здесь определяют на основании информаций, включенных органами здравоохранения в е-систему посредством электронной инфраструктуры – подсистемы «Инвалидность». Министерство считает важной задачей информирование населения в этом вопросе и называет важные его моменты.

Одной из целей проводимых в социальной сфере коренных реформ является обеспечение полной прозрачности при оценке инвалидности, недопустимость назначения инвалидности без основания, выявление и ликвидация фальшивых назначений. В условиях Азербайджана все это приобретает особую актуальность. И вот почему. Хотя численность инвалидов в Азербайджане в настоящее время составляет 6% населения, в пенсионной системе этот показатель намного больше – 30%. Между тем анализ международной практики показывает, что этот показатель значительно превышает индикаторы в других странах, где он колеблется в пределах 12%-20%. Но с учетом уровня развития страны у нас не может быть вдвое больше инвалидов, чем в других странах. Это лишь яркое проявление того, как долгие годы у нас злоупотребляли вопросом инвалидности, фиктивными путями оформлялась инвалидность с целью получения определенного дохода без всякого на то права.