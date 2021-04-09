В Германии готовятся к комендантскому часу Наш обзор
Коронавирусная угроза не покидает пределы Германии. Немецкое правительство рассматривает еще более крутые меры по ограничению распространения Covid-19 по всей стране. Власти думают даже о введении комендантского часа в ночное время, обязательное тестирование в школах и учебных заведениях, закрытие магазинов, ресторанов и отелей.
До сих пор решения о локдауне и других ограничениях принимались местными властями земель и общин. Это вызывало у жителей страны впечатление хаоса в борьбе с пандемией. Теперь, очевидно, поступит команда из Берлина, которая коснется всех без исключения. Немецкие медиа, в том числе агентство DPA и телевидение NTV, в субботу сообщили о содержании предложений, которые разосланы парламентским фракциям Бундестага и правительствам земель.
Правительство Меркель хочет ввести ограничения там, где показатель заболеваемости за последние 7 дней на 100 тысяч жителей превысил 100 случаев. По данным DPA, такая ситуация господствует более чем в половине районов Германии.
Согласно предложениям федеральных властей, на их территории будет введен запрет на выход из дома с 21 часа до 5 утра. То есть фактически будет введен комендантский час.
Правда, такие предписания предполагается вводить не повсеместно, а в некоторых отдельных регионах. Исключение коснется только случаев выхода из дому в медицинских целях или для поездки на работу. Также в эту категорию попадут случаи необходимости кормления или выгула животных.
Но прогулка по ночам в одиночку будет запрещена.
В школах ученики и учителя, согласно новым правилам, должны будут проходить тест на коронавирус два раза в неделю. Если только показатель заболеваемости в конкретном районе превысит 300 за три дня, то школы должны будут закрыться. Удаленная форма учебы будет введена для всех, за исключением старшеклассников, которым предстоят выпускные экзамены.
В то же время позиция некоторых должностных лиц по поводу обязательных тестов на коронавирус в офисах разделились. Вице-канцлер Олаф Шольц из партии социал-демократов выступает за такой шаг, а вот министр экономики Петер Альтмайер от христианских демократов — против. Именно из-за таких разногласий обязательное тестирование на местах работы не вводится.
В последние недели канцлер Ангела Меркель критиковала власти некоторых земель за эксперименты по открытию магазинов и отелей для тех людей, которые могут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
Теперь правительство хочет, чтобы в случае превышения показателя новых инфицированных выше 100 магазины снова были бы закрыты, кроме продовольственных, аптек, медицинских и аптечных товаров, а также автозаправочных станций. Закрыты должны быть рестораны, бары и учреждения культуры.
Правительство предусматривает также, что ограничения снимаются автоматически, если показатель заболевания спадает ниже уровня 100 случаев за 7 дней на 100 тысяч человек и держится три дня.
Агентство DPA полагает, что окончательный вид предписания обретут после переговоров правительства Меркель с земельными правительствами Германии.
По мнению бургомистра Берлина социал-демократа Михаэля Мюллера, этот процесс может занять время до двух недель.
Председатель оппозиционной партии Свободных демократов Кристиан Линднер раскритиковал предложение правительства, считая, что предлагаемый комендантский час «непропорциональная» мера.
- Например, вечерняя прогулка вакцинированной пары не несет никакого риска, - сказал политик.
По его мнению, такая мера может оказаться в противоречии с конституцией Германии.
Надо заметить, что Германия, несмотря на пандемию, готовится к новым выборам. И потому все политики сейчас оживились, пытаясь использовать время пандемии, чтобы выгодно «продать» себя избирателям. Даже играя на такой чувствительной теме, как коронавирус.