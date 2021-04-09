Отдел международной информации и политики 14:52

Коронавирусная угроза не покидает пределы Германии. Немецкое правительство рассматривает еще более крутые меры по ограничению распространения Covid-19 по всей стране. Власти думают даже о введении комендантского часа в ночное время, обязательное тестирование в школах и учебных заведениях, закрытие магазинов, ресторанов и отелей. До сих пор решения о локдауне и других ограничениях принимались местными властями земель и общин. Это вызывало у жителей страны впечатление хаоса в борьбе с пандемией. Теперь, очевидно, поступит команда из Берлина, которая коснется всех без исключения. Немецкие медиа, в том числе агентство DPA и телевидение NTV, в субботу сообщили о содержании предложений, которые разосланы парламентским фракциям Бундестага и правительствам земель.

Правительство Меркель хочет ввести ограничения там, где показатель заболеваемости за последние 7 дней на 100 тысяч жителей превысил 100 случаев. По данным DPA, такая ситуация господствует более чем в половине районов Германии. Согласно предложениям федеральных властей, на их территории будет введен запрет на выход из дома с 21 часа до 5 утра. То есть фактически будет введен комендантский час. Правда, такие предписания предполагается вводить не повсеместно, а в некоторых отдельных регионах. Исключение коснется только случаев выхода из дому в медицинских целях или для поездки на работу. Также в эту категорию попадут случаи необходимости кормления или выгула животных. Но прогулка по ночам в одиночку будет запрещена. В школах ученики и учителя, согласно новым правилам, должны будут проходить тест на коронавирус два раза в неделю. Если только показатель заболеваемости в конкретном районе превысит 300 за три дня, то школы должны будут закрыться. Удаленная форма учебы будет введена для всех, за исключением старшеклассников, которым предстоят выпускные экзамены.

В то же время позиция некоторых должностных лиц по поводу обязательных тестов на коронавирус в офисах разделились. Вице-канцлер Олаф Шольц из партии социал-демократов выступает за такой шаг, а вот министр экономики Петер Альтмайер от христианских демократов — против. Именно из-за таких разногласий обязательное тестирование на местах работы не вводится. В последние недели канцлер Ангела Меркель критиковала власти некоторых земель за эксперименты по открытию магазинов и отелей для тех людей, которые могут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Теперь правительство хочет, чтобы в случае превышения показателя новых инфицированных выше 100 магазины снова были бы закрыты, кроме продовольственных, аптек, медицинских и аптечных товаров, а также автозаправочных станций. Закрыты должны быть рестораны, бары и учреждения культуры.