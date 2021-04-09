Фахреттин Алтун обратился к ЮНЕСКО из-за разрушений в Карабахе

Председатель Управления по связям Администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун обратился к ЮНЕСКО.

Фахреттин Алтун сказал в беседе с журналистами после посещения агдамской мечети Джума, что памятники культуры - наше историко-культурное наследие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе и в городе Агдам, уничтожено.

Он отметил, что на это нельзя закрывать глаза и ЮНЕСКО должна отказаться от двойственных стандартов и распознать истинное лицо армян, совершивших вандализм против этого культурного наследия.