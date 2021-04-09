Песков исключил войну с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва.

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине». «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва будет «терпеливо разъяснять» свою позицию по Донбассу, несмотря на завидное упорство Киева представить Россию стороной конфликта.