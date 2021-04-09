Турция захотела мирного разрешения споров России и Украины

Турция хочет, чтобы Россия и Украина как можно скорее разрешили свои споры мирным путем. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет» в воскресенье, 11 апреля.

«Вчера мы встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении», — сказал Эрдоган.

Ранее власти Турции подтвердили стратегическое партнерство с Киевом и непризнание аннексии Крыма. Кроме этого, глава Турции отметил важность сотрудничества между странами и подтвердил стратегическое партнерство между Турцией и Украиной.