В Турции с начала года предотвращено 40 терактов

С 15 июля 2016 года, то есть после попытки переворота в Турции, нейтрализованы 462 главаря террористов. Об этом в социальных сетях сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает "Анадолу".

Министр отметил, что имена 30 из них числились в «красном» списке особо опасных преступников МВД Турции, 27 - в «синем», 28 - в «зеленом», 63 - в «оранжевом» и 314 - в «сером».

Также с 2017 года по сегодняшний день нейтрализованы 6 716 террористов.

По словам Сойлу, с 2017 года силам безопасности сдался 861 террорист.