И снова о фиктивной инвалидности и проверках

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 17:44

Мы уже отмечали, какие положительные сдвиги произошли в оценке инвалидности в Азербайджане за последние годы благодаря масштабным реформам и внедрению передовых методов работы. В результате выявлены десятки тысяч лиц, которым инвалидность была установлена неверно, а сэкономленные сотни миллионов манатов позволили улучшить уровень жизни истинным инвалидам. Как же устанавливается сегодня инвалидность в стране? На этот вопрос отвечает Министерство труда и социальной защиты населения. Нередки случаи, когда составленные медучреждениями электронные направления (Форма-88) оказываются неполными, ошибочными, с умышленными искажениями информации. Такие направления возвращаются обратно, об этом сообщается в Агентство медицинского страхования и Минздрав. А чтобы полнее представить себе объем этой работы, отметим лишь одно – только в прошлом году медучреждениями в е-систему было включено около 80 тыс Форм-88. Из этого огромного количества документов лишь 25 тыс (31%) нашли свое подтверждение. Остальные же возвращены обратно или не обеспечены – или были неполными, или не давали основания для назначения инвалидности. А в 2019 году таких направлений оказалось 85 тыс.

А работа не терпит ожидания. Особую оперативность требует установление инвалидности наших военных, получивших ранения в Отечественной войне. С этой целью постановлением Кабинета Министров от 13 января 2021 года даже созданы специальные комиссии, состоящие из представителей Минтруда, Минздрава, Минфина и других соответствующих структур. В мобильном порядке представители комиссий навещают каждого раненого бойца дома или в больнице, и инвалидность большинства лиц с необратимыми случаями (ампутация) уже установлена. С другими военными также проводятся работы в этом направлении. Определение инвалидности по военным причинам показано в приведенном видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=ANwD_FRXkYo. Читатели помнят, как недавно людям без ног или рук, слепым на один, а то и оба глаза ежегодно приходилось проходить сложную процедуру оценки инвалидности в так называемых ВТЭК. Известное дело, новая рука или глаз у человека не вырастет, однако официально установить это могли лишь всемогущие эксперты этой структуры. Но эту проблему удалось решить. Кроме того, Кабмин решением №413 от 30 декабря 2015 года автоматически продлил на 5 лет и срок действия дел по срочной инвалидности. Приче без всяких проверок и анализов. Это решение охватило 190 тыс лиц. Все бы хорошо, если, конечно, это касалось только настоящих инвалидов. Но при этом был продлен срок инвалидности также тех лиц, которые уже вылечились или прошли реабилитацию. Не говоря уже о тысячах лиц, получивших инвалидность фиктивными путями. Но в любом случае 5-летний срок их в текущем году истекает. И в соответствии с законодательством все эти лица для продления инвалидности должны обратиться в медучреждения для прохождения обследования. А направления о продлении их срока должны быть включены в е-систему Минтруда. Во многих случаях граждане не следят за информацией о сроке своей инвалидности. И в случае прекращения выплаты соцпособий думают, что инвалидность уже ликвидирована, и начинают выражать недовольство в соцсетях и официальных обращениях. А между тем инвалидность им никто не ликвидировал. Просто в соответствии с требованиями законодательства они должны обратиться в указанном выше порядке в медучреждения для продления истекшего срока инвалидности.