Памятник принцу Филиппу установят в центре Лондона

Власти приняли решение установить в центре Лондона памятник принцу Филиппу. Об этом сообщает Telegraph.

Согласно представленным данным, памятник могут разместить недалеко от Букингемского дворца на улице Мэлл. Как отмечает газета, парламентарии уже одобрили данную инициативу. Ожидается, что с поддержкой данной идеи выступит и премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы», — заявил источник из Лейбористской партии.

Кроме того, газета добавляет, что финансирование проекта может частично включать добровольные пожертвования.