Десять человек задержаны после драки со стрельбой в Петербурге

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали десять иностранцев после драки со стрельбой в центре города, сообщило управление МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Один из задержанных был ранен и впоследствии госпитализирован. Полицейские также обнаружили в одной из больниц города другого раненого мужчину, который отказался давать пояснения.

Конфликт произошел вечером 10 апреля. «Для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции 10 граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики в возрасте от 16 до 32 лет»,— передает ТАСС сообщение пресс-службы МВД.