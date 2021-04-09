Коронавирус за сутки убил в Азербайджане 36 человек

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2192 человека). От осложнений имеющихся заболеваний скончались 36 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Согласно данным Оперативного штаба при Кабинете министров АР, 1695 пациентов (1554 человека соответственно) были выписаны после завершения лечения.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 285 993 случая заражения коронавирусом, из этого числа 250 708 человек благополучно прошли лечение, 3915 пациентов клиник скончались.

Лечение 31370 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.