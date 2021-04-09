Считающая себя Гарри Поттером американка убила федерального судью

Женщина из Флориды, которая утверждала, что она Гарри Поттер, насмерть сбила федерального судью и серьезно ранила 6-летнего мальчика, свернув свою машину на тротуар. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

23-летняя Настасия Снейп обвиняется в лишении жизни в результате автомобильной аварии и других тяжких преступлениях в связи с ДТП, которое произошло в пятницу, 9 апреля, и в результате которого погибла 75-летняя окружная судья Сандра Фейерштейн, служившая в Восточном округе Нью-Йорка с 2003 года. Мальчика, Энтони Овчинникова (Anthony Ovchinnikov), доставили в больницу, но на данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

Согласно судебным протоколам, свидетели рассказали полиции, что Снейп ехала беспорядочно, объезжая стоящие машины, на оживленной дороге, затем выехала на тротуар и сбила Фейерштейн. После этого Снейп выехала обратно на проезжую часть, сбив мальчика на пешеходном переходе.

Полиция сообщила, что женщина затем сбежала в соседний Делрей-Бич, где ее машина разбилась. В машине скорой помощи Снейп начала кричать и драться с медиками, утверждая, что она Гарри Поттер, после чего ей ввели успокоительные. Также отмечается, что полицейские нашли в ее сумочке синтетический наркотик, который может вызывать психотические приступы.