КНДР хочет поставить на вооружение новую ядерную субмарину

По данным южнокорейских и американских разведывательных служб, КНДР готова в ближайшее время дислоцировать свою 3000-тонную ядерную субмарину, сообщило агентство Рёнхап.

На 8-м съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) ее генсек и лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна уже завершила разработку новой ядерной субмарины и продолжит разработку и совершенствование своих ядерных вооружений.

"Как южнокорейские, так и американские разведывательные органы полагают, что Северная Корея уже закончила строительство 3000-тонной подводной лодки, представленной в июле 2019 года", - сообщают источники агентства Рёнхап.