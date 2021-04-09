Анкара спасает бизнесмена, который заразился в Баку коронавирусом

Согласно информации, самолет прибыл за Суруром Айдыном, который занимается бизнесом по продаже семян. Он заразился коронавирусом, находясь на переговорах в Баку.

«Наше государство всегда рядом с нами в трудную минуту. Я доволен тем, что меня будут лечить в Турции», - сказал он.

Бизнесмен также поблагодарил за помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.