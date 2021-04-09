Иран объявит окончательный список кандидатов в президенты

Министерство внутренних дел Ирана объявит окончательный список кандидатов на предстоящих президентских выборах 26-27 мая, сообщает Mehr.

По словам пресс-секретаря избирательного штаба, регистрация добровольцев для участия в президентских выборах в Иране 13 мая начнется 11 мая и продлится до 15 мая.

Процесс регистрации будет проходить в избирательном штабе страны, который находится в помещении министерства внутренних дел в Тегеране.

После того как процесс проверки будет проведен Советом стражей, 26-27 мая министерство внутренних дел объявит имена квалифицированных кандидатов.

Затем кандидатам будет разрешено начать свою предвыборную кампанию до 17 июня.