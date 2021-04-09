Госсекретарь США высказался о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года, передает Mediaite.

Он отметил, что сейчас преждевременно говорить о бойкоте Игр.

Напомним, США может бойкотировать Олимпиаду из-за притеснений уйгурских мусульман в Китае.

«Нам нужно объединить мир, чтобы выступить в один голос и осудить то, что произошло, и то, что продолжает происходить. Нам необходимо предпринять действительно конкретные действия, чтобы убедиться, например, что ни одна из наших компаний не предоставляет Китаю вещи, которые они могут использовать для подавления населения, в том числе уйгурского народа. США все еще должны иметь возможность иметь дело с Китаем в областях, в которых затрагиваются интересы страны. Даже несмотря на то, что мы решительно выступаем против вопиющих нарушений прав человека или, в данном случае, актов геноцида», — добавил Блинкен.