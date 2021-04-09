«Карабах» разгромил «Сумгаит» и оторвался от «Нефтчи»

После того, как вчера «Нефтчи» не смог обыграть «Габалу» (2:2), у «Карабаха» появился отличный шанс оторваться от своего главного конкурента. И подопечные Гурбана Гурбанова этим шансом прекрасно воспользовались. Агдамцы принимали в Сураханы «Сумгаит» и разгромили соперника со счетом 4:1.

Счет был открыт в самом конце первого тайма, когда отличился французский легионер «Карабаха» Абдулла Зубир. В самом начале второго тайма игрок «Сумгаита» Джамаледдин Ходжаниязов отправил мяч в собственные ворота, и счет стал 2:0. На 59-й минуте футболист сборной Азербайджана Али Гурбани сократил разрыв в счете. Надежда «Сумгаита» на ничью умерла через 12 минут: на 71-й минуте Зубир оформил дубль, а на 78-й - Филип Озобич поставил точку в матче – 4:1.

Теперь «Карабах» опережает «Нефтчи» на 3 очка. Но это пока не столь значимое преимущество, учитывая то, что у соперников впереди очная игра. Если «Нефтчи» ее выиграет, то при равенстве очков будет иметь превосходство над «Карабахом» по личным встречам.

В другом матче дня «Зиря» в родных стенах не смогла победить «Кешля» - 0:0.

Напомним, вчера также вничью 0:0 сыграли «Сабах» и «Сабаил».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 46 очков (22 матча)

2. «Нефтчи» - 43 (22)

3. «Зиря» - 32 (22)

4. «Сумгаит» - 29 (22)

5. «Габала» - 24 (22)

6. «Сабаил» - 20 (22)

7. «Сабах» - 20 (22)

8. «Кешля» - 19 (22).