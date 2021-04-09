В Ереване нашли труп дочери генерала ФСБ

В районе 17:40 в отдел полиции района Канакер-Зейтун поступил сигнал о том, что на балконе одного из домов, расположенных на улице Давид Анахт, обнаружен труп женщины.

Трагическое происшествие произошло недавно в Ереване. Об этом сообщает «Новости Армении».

На место происшествия выехала оперативная группа отдела полиции Канакер-Зейтун во главе с начальником отдела.

Прибыла также следственная группа следственного отдела района Канакер-Зейтун Ереванского следственного управления СК Армении во главе с начальником отдела. Полицейские обнаружили на балконе тело 40-летней женщины. Рядом с трупом был обнаружен пистолет.

По данным фотокорреспондента Гагика Шамшяна, отец покойной генерал-лейтенант ФСБ Российской Федерации.

Пистолет был наградным и принадлежал ее отцу. О том, является ли произошедшее самоубийством, несчастным случаем или убийством станет ясно после проведения ряда экспертиз.