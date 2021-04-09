В мире за сутки выявили более 646 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 134,95 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 646 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,7 тыс., превысив 2,91 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 16:08 11 апреля в ВОЗ поступили сведения о 134 957 021 инфицированном и 2 918 752 умерших. Число заразившихся увеличилось на 646 863, умерших - на 10 712.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 34% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (222 804), на втором месте - Северная и Южная Америка (184 717), на третьем - Юго-Восточная Азия (164 704).