Израиль устроил кибератаку на ядерный объект Ирана

Израиль в лице разведывательной службы «Моссад» устроил кибератаку на ядерный объект Ирана. Об этом рассказали на израильском радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке.

Речь идет об инциденте на электростанции, обслуживающей ядерный объект в городе Натанз (Иран).

Ранее вице-президент Ирана назвал произошедшее «актом ядерного терроризма».

По данным государственной радиостанции, именно «Моссад» стоит за инцидентом — израильтяне организовали кибератаку на иранские объекты.