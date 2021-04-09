Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, ранее запланированную на воскресенье. Об этом сообщает таблоид Bild.

Причиной этого стало заседание руководства «Христианско-демократического союза», правящей в ФРГ партии, на котором должна была присутствовать канцлер.

По данным издания, прививку Меркель должны были делать в медицинском центре, организованном на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.