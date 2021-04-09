Меркель отменила запись на прививку от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, ранее запланированную на воскресенье. Об этом сообщает таблоид Bild.
Причиной этого стало заседание руководства «Христианско-демократического союза», правящей в ФРГ партии, на котором должна была присутствовать канцлер.
По данным издания, прививку Меркель должны были делать в медицинском центре, организованном на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.