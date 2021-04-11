В Сальяне молодые супруги попали в ДТП

На автомагистрали Баку-Астара произошло тяжкое ДТП. Как передают местные СМИ, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали, проходящем через территорию Сальянского района.

Водитель потерял управление, и транспортное средство перевернулось.

В результате пострадал сам водитель и его супруга – Багирова Нюбар Ханахмед гызы 1992 года рождения.

В ходе обследования врачи диагностировали у Н.Багировой перелом шеи. Из-за тяжелого состояния женщину поместили в реанимационное отделение.