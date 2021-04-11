Трех русских богатырей признали украинцами

Украинские историки и филологи провели исследование и заявили, что известные богатыри Алеша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич были «украдены» Россией.

Как отметили эксперты, старший брат Илья Муромец на самом деле родом из деревни Моровск (Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом. По их словам, былинного богатыря звали Чобитько или Муровцем.

Они также подчеркнули, что младшего брата Алешу Поповича звали Олешко, а по статусу он был рыцарем, а не боярином. Специалисты также сделали вывод, что родился он не в Ростове, а в украинском городе Пирятин на Полтавщине.

Добрыня Никитич являлся «воеводой князя Владимира Великого» и проживал он на территории Киевской Руси, которая «была в пределах нынешней этнической Украины».

Эксперты добавили, что Московское княжество решило «присвоить» трех богатырей, были о которых передавались «из уст в уста» на землях будущей Украины.