Сегодня в Москве на «ВТБ Арене» прошел турнир по смешанным единоборствам (ММА) AMC Fight Nights Spring Cup.

Одним из главных боев вечера был титульный поединок в весовой категории до 70 кг между азербайджанским бойцом Нариманом Аббасовым и россиянином Шамилем Амировым.

Наш 27-летний спортсмен отстаивал титул чемпиона AMC Fight Nights. Для него это был 29-й бой в профессиональной карьере. В предыдущих поединках он одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. У 25-летнего Шамиля Амирова было 4 победы и 1 поражение.

Первый раунд прошел в равной борьбе. Нариману удалось провести пару точных комбинаций, однако в конце раунда соперник смог перевести бой в партер и нанести Аббасову несколько ударов.

Во втором раунде азербайджанский боец был близок к тому, чтобы нокаутировать Амирова. В конце раунда Нариман, повалив соперника, нанес мощнейшую серию ударов, но рефери не остановил бой. Во втором раунде было заметно, что физически оба бойца стали уставать.

В третьем раунде избиение Амирова продолжилось. И за минуту и 40 секунд до конца раунда секунданты россиянина выбросили белое полотенце. 26-я победа Наримана Аббасова, и титул чемпиона остается у него!

Отметим, что турнир должен был состояться в субботу, однако за три часа до его начала было объявлено, что по техническим причинам он переносится на воскресенье.